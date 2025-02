برلمانية: إيران تبحث عن مفقوديها بالحرب داخل العراق

2025-02-09 23:50:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قالت عضو مجلس النواب، نيسان الزاير، اليوم الأحد، إن إيران تجري بحثاً عن مفقوديها داخل العراق، بينما هناك إجراءات معقدة بالنسبة للعراق وهو بحاجة لتدخل دولي. وذكرت الزاير في حديث تلفزيوني، أن "ملف المفقودين العراقيين مهم وينبغي الانتباه له ومعالجته"، مشيرة إلى وجود "52 ألف مفقود خلال الحرب العراقية – الإيرانية". وأضافت: "لدينا […]

