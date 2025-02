2025-02-09 23:50:08 - المصدر: جريدة المدى

أربيل/ المدى وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الاحد، التظاهرات عن احد مداخل العاصمة اربيل بـ"المسيسة". وكتب زيباري على حسابه في موقع أكس أن "حركة الاعتصام التي نظمت مؤخرا في السليمانية مسيسة بامتياز". وأضاف أن "الأجدر بالاخوة المعتصمين أن يحولوا خيمهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام إلى ساحة التحرير او شارع الإمام القاسم […]

The post زيباري يصف تظاهرات كردستان بـ"المسيسة": الأجدر بهم التوجه إلى بغداد appeared first on جريدة المدى.