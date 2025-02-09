البتكوين تتراجع وسط تقلبات الأسواق

2025-02-09 23:50:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شهدت عملة بتكوين، الأحد، انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.29، حيث بلغ سعرها 96.174.9 دولار أميركي، مقارنةً بسعر الأمس الذي كان 96.558 دولار. من المتوقع أن يستمر سعر بتكوين في التقلب بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية. قد يشهد السوق ارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة بناءً على الأخبار والتطورات الجديدة. تواجه البتكوين ضغوط بيع في الأيام الأخيرة، حيث تراجعت بعد أن وصلت إلى ذروة 109.000 دولار. وقد وجدت دعماً لفترة وجيزة عند 101.000 دولار، ولكنها تختبر الآن مستوى رئيسي آخر عند 96.500 دولار. كانت محاولات استعادة مستوى 99.000 دولار ضعيفة، مما أبقى المتداولين حذرين. لا يزال الاهتمام المؤسسي قوياً، كما أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤيد للعملات الرقمية قد عزز التفاؤل بمستقبل السوق. بالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون استمرار التقلبات في سوق العملات المشفرة، مع احتمالية تحقيق مكاسب كبيرة في حال تبني سياسات داعمة وتزايد اعتماد المؤسسات لهذه العملات. وتراجع إيثيريوم إلى 2,616.58 دولاراً أميركياً، بانخفاض قدره 5.88 دولار، مما يمثل تراجعاً بنسبة 0.22. وفي أحدث أخبار البتكوين، أطلقت جامعة أوستن الأميركية صندوق بتكوين بقيمة 15 ملايين دولار باستراتيجية حيازة مدتها خمس سنوات، مما يسلط الضوء على التبني المؤسسي المتزايد للعملة المشفرة في الولايات المتحدة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام