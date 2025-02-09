الإطاحة بأربعة متهمين بقضايا مختلفة بينهم بالإرهاب في محافظتين

2025-02-09 23:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الإطاحة بأربعة متهمين بقضايا قانونية مختلفة بينهم بالإرهاب في محافظتي بغداد ونينوى.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية التي تنفذها قطعات الشرطة الاتحادية في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية، تمكّنت قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات، من إلقاء القبض على (3) متهمين مطلوبين بقضايا قانونية (مخدرات، مشاجرة، حيازة ادوية منتهية الصلاحية)، في مناطق (الحسينية، أم الكبر والغزلان) ببغداد".وأضافت، أنه "تم ضبط بحوزتهم (2 مسدس، أدوات للتعاطي، بندقية كلاشنكوف، 90 كارتون ادوية منتهية الصلاحية)"، مؤكدة أنه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة".وفي جانب آخر، ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان، أنه "ضمن عملياتها الأمنية المستمرة لملاحقة العناصر الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار، وبجهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة، تمكنت قوة من اللواء الخامس والعشرون الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية مع مفارز استخبارات اللواء، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب) في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وتم إحالته اصولياً إلى الجهات المختصة".