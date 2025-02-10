2025-02-10 00:18:04 - المصدر: ايشان

أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على دولة عربية شقيقة، في إشارة إلى العراق، الذي رفع شكوى ضدها. وجاء هذا الإجراء بعد تقديم سفارة الدولة المعنية شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي أحالتها بدورها إلى الجهات المختصة لاتخاذ […]

ظهرت المقالة بعد “تطاولها” على العراق.. الكويت تصدر أمراً بحبس الإعلامية فجر السعيد أولاً على ايشان.



