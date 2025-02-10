2025-02-10 00:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، خارطة مشاريع المحافظة لعام 2025، قيد الإنجاز والتي يؤمل افتتاحها خلال العام، مبينا ان العام الجاري سيشهد افتتاح مشاريع صحية وخدمية في العاصمة. وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية: “ستكون لنا الكثير من المشاريع التي تدخل الخدمة في عام 2025 منها مايتعلق بالقطاع الصحي، ولدينا مستشفيان قيد […]

ظهرت المقالة بعضها متلكئة وأخرى ستنجز.. محافظ بغداد: مشاريع كثيرة ستدخل الخدمة في عام 2025 أولاً على ايشان.



