برشلونة يهزم إشبيلية برباعية في الليجا

2025-02-10 01:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاكتسح برشلونة، إشبيلية (4-1) ضمن المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني والتي أقيمت على معقل الفريق الأندلسي رامون سانشيز بيزخوان.بذلك قبل برشلونة هدية تعادل ريال مدريد وأتلتيكو بالديربي (1-1) أمس السبت، ورفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، ليقلص الفارق في الصدارة مع الريال (50 نقطة)، وأتلتيكو الوصيف (49 نقطة).سجل لبرشلونة ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز، رافينيا، وإريك جارسيا في الدقائق (7، 46، 55، و89).