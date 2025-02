2025-02-10 01:40:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / تميم الحسن يعتقد مقربون من الإطار التنسيقي الحاكم بأن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، سيتراجع في النهاية عن قراره بوقف استثناء استيراد العراق للغاز من إيران. ويكشف سياسي مستقل عن وجود "إشاعات خطيرة" تمررها أطراف عراقية بشأن أزمة الطاقة والفصائل في البلاد، قد تتسبب بـ"غضب ترامب" وتهدد بضربات إسرائيلية. ولا يمكن في أي حال […]

The post إشاعات يطلقها منافسو السوداني عن تقديم "رشاوى لفريق ترامب" لتجنب العقوبات الأمريكية appeared first on جريدة المدى.