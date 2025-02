اعتصام السليمانية يستمر.. المحتجون يصرون على تحقيق المطالب

2025-02-10 01:40:07 - المصدر: جريدة المدى

السليمانية / سوزان طاهر دخل اعتصام السليمانية أسبوعه الثاني، وسط ظروف جوية صعبة، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي، وتساقط الأمطار والثلوج بكثافة على سفوح جبال المدينة. المعتصمون أمام مقر الأمم المتحدة في السليمانية، يواصلون الإضراب عن الطعام، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، المتمثلة بصرف رواتبهم بشكل مستمر ومنتظم شهرياً، دون تأخير. وزار وفد […]

