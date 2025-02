2025-02-10 01:40:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد أعلنت منظمة، وور تشايلد، الدولية المعنية بدعم ورعاية الأطفال المتضررين من الحروب حول العالم بغلق مكتبها في العراق بعد عقدين من الجهود ومواجهة التحديات في دعم أطفال العراق وذلك منذ العام 2004 عقب الغزو الأميركي للبلد مشيرة الى انجاز 47 مشروعا في انحاء العراق مكرسة لدعم ومساعدة أطفال متضررين في […]

The post منظمة دولية تغلق مكتبها في العراق بعد عقدين من دعم الأطفال appeared first on جريدة المدى.