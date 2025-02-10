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› فيديو | ترمب يصمم على خطة غزة: سأشتريها
فيديو | ترمب يصمم على خطة غزة: سأشتريها
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2025-02-10 02:00:02 - المصدر: قناة العربية
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