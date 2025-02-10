الحكيم والمالكي يؤكدان على وحدة الموقف الوطني وتعزيز الجهوزية الأمنية

2025-02-10 02:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاثنين، (10 شباط 2025)، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورئيس كتلة النهج الوطني عبد السادة الفريجي وأمين الإطار التنسيقي عباس العامري.

وقال بيان لمكتب الحكيم، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة عدة ملفات مهمة منها وحدة الموقف الوطني وتعزيز الجهوزية الأمنية ودعم المسار الخدمي والتنموي والدبلوماسي".

ووفقا للبيان، أكد الحاضرون على "أهمية تعزيز اللحمة الوطنية والتلاحم بين مكونات الشعب العراقي لمواجهة التحديات الحالية"، كما شددوا على "ضرورة تعزيز الجهوزية الأمنية والعسكرية ومواصلة العمليات الأمنية لضرب أوكار الإرهاب مع الإشادة بالعمليات الأخيرة التي استهدفت الإرهاب في المناطق النائية والصحراوية".

كما تم التأكيد على "أهمية افتتاح المشاريع التي تعزز العلاقة بين المواطن والجهاز التنفيذي للدولة ودعم الحكومات المحلية ومنحها الصلاحيات الدستورية والقانونية الكافية لتنفيذ وعودها وخدمة المواطنين في جميع المحافظات".

وأوضح الحكيم، بحسب البيان، "أهمية توحيد الخطاب الوطني تجاه التحديات التي تواجه العراق مع الدعوة إلى إبعاد الحكومات المحلية عن الصراعات السياسية وتمكينها من أداء دورها في خدمة المواطنين".