2025-02-10 03:00:06 - المصدر: الطاقة

كشف العراق مصير 3 مشروعات طاقة تربطه بإيران، في ضوء تصاعد الحملة الأميركية تجاه طهران، فور عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المنصرم. فقد ألغى ترمب، قبل أيام، الإعفاء الممنوح لبغداد باستيراد مصادر الطاقة (الكهرباء والغاز) من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي تستهدف الحدّ من إيرادات الخزانة الإيرانية. وتحدَّث مصدر …

إقرأ: العراق يكشف مصير 3 مشروعات طاقة بعد تهديدات ترمب (خاص) على منصة الطاقة



