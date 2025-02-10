2025-02-10 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بانطلاقعملية أمنية واسعة جنوب المحافظة للبحث عن جثث قتلى تنظيم "داعش"، وذلكعقب القصف الجوي الذي نفذه سلاح الجو العراقي عبر طائرات الـ F16 يوم أمس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من الجيشالعراقي بدأت عملية أمنية في منطقة وادي زغيتون بين ناحية الرشاد وقضاء داقوق (45كم جنوب كركوك)"، موضحاً أن "العملية تأتي في أعقاب الضربات الجوية التياستهدفت مواقع التنظيم في تلك المناطق".

وأضاف المصدر، أن "العملية مستمرة وتتمتع بتغطية جويةمن طيران الجيش، وسيتم الإعلان عن تفاصيل العملية والضربة الجوية التي نفذت مساءيوم أمس، في وقت لاحق".

وأشار المصدر، إلى أن "المعلومات تفيد بأن طائرات F_16 نفذت ضربتين جويتين استهدفتخلالهما هذه مضافة تابعة لتنظيم داعش، والتي أسفرت عن قتل من بداخلها من عناصرعصابات داعش الإرهابية".

هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم أمس الاحد، استهدافمضافة للإرهابيين كان بداخلها عدد من مجرمي عصابات داعش في وادي زغيتون ضمن قاطععمليات كركوك بواسطة صقور الجو الشجعان بطائرات F_16".