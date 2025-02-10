الذهب يلامس قمة تاريخية مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن

2025-02-10 09:25:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وحومت قرب أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة مما أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2868.66 دولارا للأوقية الأونصة بحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2886.62 دولارا يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2894.00 دولارا للأوقية. وقال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 يوم الاثنين على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن في تصعيد كبير آخر لإصلاح سياسته التجارية. وقال ترامب أيضا إنه يخطط للإعلان عن فرض رسوم جمركية متبادلة على العديد من الدول بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: لا يزال التوتر التجاري العالمي قائما إلى حد كبير وقد يدفع أسعار الذهب إلى مستوى 2900 إلى 2910 دولارات في الأمد القريب. لا أرى أي احتمال كبير لحدوث تصحيح حتى الآن في هذه المرحلة، إلا إذا بدأنا نشهد دفعة قوية للغاية للدولار الأميركي. ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال الاضطرابات الاقتصادية والمالية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية . واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.60 دولارا،. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 968.29 دولارا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام