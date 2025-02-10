2025-02-10 10:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

طمأنت اللجنة الماليَّة النيابيَّة الموظفين والمتقاعدين، عندما أكّدتْ أنَّ تأخير وصول جداول موازنة 2025 لا يؤثر في توزيع الرواتب. وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، أنَّ موعد وصول جداول الموازنة إلى البرلمان لا يزال مجهولاً، ورغم ذلك، فإنَّ الرواتب مؤمَّنة كمبالغ وكسيولة، ولا يوجد حتى الآن أيُّ تأخيرٍ في توزيعها. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام