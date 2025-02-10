التجارة: إطلاق السلة الرمضانية في 20 شباط الحالي

2025-02-10 10:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تطلق وزارة التجارة في الـ20 من الشهر الحالي السلة الرمضانية المتضمنة المفردات الأساسية، مع إضافة خمسة أنواع من البقوليات. وقالت مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة المهندسة لمى هاشم الموسوي لـالصباح: إن السلة الرمضانية سيتم إطلاقها قبل 10 أيام من حلول الشهر الفضيل. وأضافت أن السلة تشمل المفردات الأساسية، مع إضافة خمسة أنواع من البقوليات هي: العدس، الماش، الفاصوليا، الحمص بنوعين المجروش والعادي، مشيرة إلى أن 80 بالمئة من المواد الغذائية هي من الإنتاج الوطني، باستثناء البقوليات والرز. وأوضحت الموسوي أن الأسر المشمولة مخيرة باختيار أربعة أنواع من البقوليات من أصل خمسة، إذ تتسلم الأسرة المكونة من أربعة أفراد كمية كيلوغرام من كل مادة، إضافة إلى توزيع الحصة التموينية الأساسية. وأشارت إلى شمول أسر الرعاية الاجتماعية بتوزيع المواد المضافة، إذ يتسلمون 12 سلة غذائية خلال العام، وتصل أعدادهم إلى 7 ملايين مواطن، بينما تجهز الوزارة السلة إلى 41 مليوناً و500 ألف مواطن، ليصبح العدد الإجمالي للمشمولين بالبطاقة التموينية 48 مليونا و500 ألف مواطن. ولفتت الموسوي إلى استمرار المراكز التسويقية المنتشرة في بغداد والمحافظات ببيع المواد الغذائية بأسعار أقل من الأسواق المحلية بنسبة 25 بالمئة للسلع المحلية والمستوردة للمواد الغذائية والأجهزة ذات المناشئ العالمية. وذكرت أنه تم تحديد الـ18 من الشهر الحالي موعدا لافتتاح السوق المركزي الجديد الهايبر ماركت في منطقة جميلة بمدينة الصدر، ليصبح هناك سوقان في جانب الرصافة، الأول في شارع فلسطين، وثلاثة أخرى في الكرخ هي: مجمع الصالحية، الحرية، البياع لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة، مع وجود خصومات عالية لشريحة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. وتابعت الموسوي أن البيع المباشر في معرض بغداد الدولي انتهى مساء أمس، وجاء التمديد لمدة يومين السبت والأحد بناءً على رغبة المواطنين، نظرا لحاجتهم إلى مختلف السلع الغذائية والمستلزمات مع اقتراب شهر رمضان المبارك. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام