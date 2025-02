2025-02-10 10:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي عن تحقيق تقدم كبير في مشروع صب شوارع حي الحرية في الإسكان الصناعي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 52%، متجاوزة النسبة المخططة التي كانت 27%. وأكد الإبراهيمي في بيان اورده مكتبه الاعلامي خلال متابعته الميدانية للمشروع أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة،...

