اليوم.. مواجهتان في ختام المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق
2025-02-10 10:45:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تختتم اليوم الاثنين، منافسات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق، بكرة القدم للمحترفين بإقامة مباراتين.
إذ تجمع الأولى فريقي نوروز وأربيل على ملعب الأول في تمام الساعة الثانية ظهراً، فيما يحتضن ملعب الشعب الدولي المواجهة الثانية بين القوة الجوية وضيفه كربلاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.
وستقوم القناة العراقية الرياضية بالنقل المباشر لأحداث المباراتين، مصحوبتان بالاستوديو التحليلي.
ويتصدر فريق زاخو المرحلة الأولى بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على ضيفه فريق القاسم (6ـ 2)، بأكبر حصيلة من الأهداف في مباراة واحدة، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 19.
تختتم اليوم الاثنين، منافسات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق، بكرة القدم للمحترفين بإقامة مباراتين.
إذ تجمع الأولى فريقي نوروز وأربيل على ملعب الأول في تمام الساعة الثانية ظهراً، فيما يحتضن ملعب الشعب الدولي المواجهة الثانية بين القوة الجوية وضيفه كربلاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.
وستقوم القناة العراقية الرياضية بالنقل المباشر لأحداث المباراتين، مصحوبتان بالاستوديو التحليلي.
ويتصدر فريق زاخو المرحلة الأولى بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على ضيفه فريق القاسم (6ـ 2)، بأكبر حصيلة من الأهداف في مباراة واحدة، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 19.