تظاهرة غاضبة للمتقاعدين في بغداد وحراك "الثغر" يتواصل جنوب العراق

2025-02-10 10:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر المئات من المتقاعدين العراقيين، يومالاثنين، أمام هيئة التقاعد العامة في العاصمة بغداد، للمطالبة بزيادة رواتبهموصرف الفروقات، بينما تستمر تظاهرات واعتصامات حراك "الثغر"، لليومالرابع على التوالي أمام الحقول النفطية جنوب البلاد.

وقال محمد فاروق، وهو أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن"المئات من المتقاعدين خرجوا اليوم، بتظاهرات غاضبة أمام هيئة التقاعد العامةومن كافة المحافظات للمطالبة بزيادة الرواتب وتثبيت الحد الأدنى بـ 800 ألفدينار"، مبيناً أن "الرواتب الحالية لا تكفي لسد احتياجات المعيشية".

وأضاف فاروق، أن "المتقاعد محروم من ابسط الحقوقالواجب على الحكومة توفيرها من توزيع قطع أراضي وتأمين صحي، كونهم كبار في السنويعانون من أمراض مزمنة".

من جانبه، قال المتقاعد أحمد داود، لوكالة شفق نيوز،"نطالب بصرف فروقات رواتب متقاعدي الجيش السابق من 2003 لغاية 2005 كونناحرمنا منها بدون مبرر، وتخصيص قطع أراضي سكنية لمنتسبي الجيش السابق".

وأشار داود، إلى "وجوب إلزام هيئة التقاعد بمساواةالمتقاعدين القدماء مع أقرانهم الجدد من حيث احتساب الراتب التقاعدي"، مضيفاًأن "واجب الحكومة توفير مستلزمات الحياة الكريمة لهذه الشريحة التي افنتعمرها في خدمة الوطن".

يشار إلى أن البرلمان العراقي يعتزم تعديل سن التقاعد ضمنقانون التقاعد الحالي وإعادته إلى 63 عاماً، إلا أن الخلافات السياسية كانت وراءعدم تمرير التعديل لغاية الآن.

في غضون ذلك، تستمر تظاهرات واعتصامات حراك"الثغر" الذي تأسس مؤخراً، لليوم الرابع على التوالي بأعداد كبيرة أمامبوابات الحقول النفطية في البصرة أقصى جنوب العراق.

وقال ممثل عن الحراك، لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهراتوالاعتصامات في ناحية الثغر مستمرة حتى تحقيق المطالب"، مبيناً أن "يومأمس، شهد اجتماعات مع المعنيين في الحكومة المحلية لبحث ملفات التشغيل والمنفذالحدودي والمستشفى والبوابات النفطية".

وأضاف أن "وزير الداخلية وعد بتنفيذ عدد من المطالبالخدمية بينها توفير منظومة إطفاء مركزية وتأهيل منفذ حدودي، فضلاً عن الحديث معالحكومة المحلية حول هيكلة مكتب التشغيل وتعيين 4 أشخاص لإدارته بطريقة تضمن تشغيلأبناء الناحية بعيداً عن التجهيل السابق والإدارة المقيتة".

ويشهد شمال محافظة البصرة جنوب العراق، حراكات مستمرة منذأسابيع لمناطق عدة تعاني من الإهمال ونقص الخدمات.