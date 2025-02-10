القضاء العراقي: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات

2025-02-10 10:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، يوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات، وذلك على خلفية جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وقالت المحكمة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المدانين تم ضبطهما وهما يحوزان 1460 حبة مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

وأوضحت أن الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات.