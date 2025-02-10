2025-02-10 10:54:04 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى يكون الطقس فيها غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر فيها، أما في […]

ظهرت المقالة طقس العراق: فرص لهطول الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة غدا أولاً على ايشان.



