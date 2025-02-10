2025-02-10 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، وحومت بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجلته الجلسة السابقة، وسط سعي المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.63% إلى 2,878.28 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2,886.62 دولار يوم الجمعة، فيما وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.58% لتصل إلى 2,904.30دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 973.60 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 968.29 دولار.

المصدر: وكالات