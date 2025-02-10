2025-02-10 12:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب أحمد المبرقع، يوم الاثنين، عناستعداد العراق لإطلاق مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب والذي يهدفلتقديم صورة فنية ترتقي بالمعايير السينمائية المعتمدة.

وقال المبرقع، خلال المؤتمر الخاص بالإعلان عن الدورةالاولى لمهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب وحضرته وكالة شفق نيوز، إن"العراق على موعد مع انطلاق المهرجان السينمائي الدولي لأفلام الشباب"،مبيناً أن "فكرة هذا المهرجان جاءت بعد متابعة الدولة والحكومة للمحتوىالهابط وعلى ضوئها قررت الوزارة صناعة صورة فنية وفقاً للمعاير المعتمدة للفيلم".

وأضاف المبرقع، أن "وزارة الشباب أقامت عدة ورش فيبغداد وعدد من المحافظات العراقية ونتج عنها صناعة اكثر من 12 فيلماً قصيراً، وفيهذه السنة سيتم استكمال صناعة الافلام وإنتاج اكثر من 30 فيلماً".

وأشار المبرقع، إلى أن "بغداد عادت وتألقت ونتظر عودةالسينما العراقية وتألق من خلال الشباب، خصوصاً وأن الشباب يمثلون السينماء فيالفترة القادمة"، مضيفاً أن "المهرجان سيحقق العديد من الأهداف وصناعةالافلام".

وتابع المبرقع، قائلاً إن "الشباب في (السوشيالميديا)، أغلبهم يحبون التصوير وصناعة الافلام وبعض الشباب وصلوا إلى عرض الافلامفي المهرجانات والقنوات الفضائية، وان بعض هولاء الشباب وصلوا إلى هذه المرحلة ولميكملوا الدراسة الثانوية".

وأوضح المبرقع، أن "مهرجان العراق السينمائي الدوليسيعرض أكثر من 71 فيلماً، منها 34 فيلماً من 19 دولة عربية وأجنبية مشاركة فيالمهرجان"، مشيراً إلى أن "الافلام ستعرض خلال أيام المهرجان من يوم19-22 شباط الحالي".

وختم المبرقع، حديثه بالقول إن "الافلام تعرض بين قصيروروائي وستعرض في صالات فوماكس في قرية دجلة"، مؤكداً أن "هناك جوائزستمنح الافلام الفائزة في المهرجان".