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› فيديو | حماس لترمب: غزة ليست عقارا يباع ويشترى
فيديو | حماس لترمب: غزة ليست عقارا يباع ويشترى
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2025-02-10 14:00:04 - المصدر: قناة الجزيرة
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