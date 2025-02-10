"غياب المحافظ" يدفع موظفي ديوان حلبجة للإضراب عن الدوام

2025-02-10 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن موظفو ديوان محافظة حلبجة، يوم الاثنين،الإضراب عن دوامهم الرسمي احتجاجاً على غياب المحافظ، مؤكدين أن استمرار هذا الوضعقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المحافظة.

وأصدر موظفو ديوان محافظة حلبجة بياناً رسمياً، ورد لوكالةشفق نيوز، موجهاً إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، أعلنوا فيه الإضراب عنالعمل نتيجة غياب المحافظ وتأثير ذلك على سير الأعمال الإدارية والمالية فيالمحافظة.

وذكر البيان، أنه "بعد تأخر صرف رواتب شهر كانونالأول/ ديسمبر من العام الماضي، وانتظار استلام راتب شهر كانون الثاني/ يناير،واجهنا عقبات إضافية بسبب غياب المحافظ، مما أدى إلى تعطل العديد من الإجراءاتالإدارية والخدمية".

وأكد الموظفون، بحسب البيان، أن "الإضراب سيستمر حتىيتم إيجاد حل لهذه الأزمة"، مشيرين إلى أن "هذه الخطوة جاءت بسبب غيابأي اهتمام جاد بالمحافظة ومشكلاتها".

وتعاني محافظة حلبجة، من تحديات إدارية بسبب غياب محافظرسمي منذ فترة، وهو ما انعكس على تأخير القرارات الإدارية والخدمية، كما تعد هذهالأزمة جزءاً من مشكلات أوسع تتعلق بالإدارة المحلية في بعض المحافظات، حيث يؤديالفراغ الإداري إلى اضطرابات في عمل المؤسسات الحكومية وتأخير صرف الرواتب وإنجازالمعاملات الرسمية.