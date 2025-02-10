إعفاء ذوي شهداء البيشمركة والمصابين من رسوم التعليم في كوردستان

2025-02-10 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعفت وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، ذوي شهداء البيشمركة والمصابين منهم، مندفع رسوم الدراسة في برامج التعليم الموازي والمسائي.

وجاء في تعميم وجهته الوزارة إلى جامعات إقليمكوردستان كافة، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير آرام محمد قادر، أصدر قرارايقضي بإعفاء الطلبة من ذوي شهداء البيشمركة والمصابين خلال المعارك من دفع رسومالدراسة في التعليم الموازي والمسائي".

وأضافت الوزارة أن "هذا القرار يأتيتكريمًا لتضحيات البيشمركة الذين فقدوا أطرافهم في ساحات القتال"، مشددًا على"ضرورة تنفيذ القرار وفق الإجراءات القانونية، حيث يُطلب من الطلبة تقديمالوثائق الرسمية التي تثبت استحقاقهم لهذا الإعفاء".

وأشار البيان إلى أن "الجهات المختصة فيالجامعات ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار، لضمان استفادة المستحقين من هذا الإعفاء،وأن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة لدعم الفئات التي قدمت تضحيات من أجلالإقليم".

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من المبادراتالحكومية لدعم أسر البيشمركة الذين أصيبوا أثناء الدفاع عن الإقليم، وقد اتخذتحكومة إقليم كوردستان سابقًا قرارات مشابهة، تتضمن توفير امتيازات تعليمية ومعيشيةلأسر الشهداء، في محاولة لرد الجميل لعوائل الذين ضحوا بأرواحهم أو أصيبوا فيساحات القتال دفاعًا عن كوردستان.