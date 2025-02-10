توجه لتعديل رواتب المتقاعدين في الإقليم

2025-02-10 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف مدير التقاعد العسكري في السليمانية شيخ عزيز، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، وجود توجه لتعديل جديد على رواتب المتقاعدين في الإقليم.

وقال عزيز في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك اتفاقا يقضي بتطبيق قانون رقم (9) للمتقاعدين في إقليم كردستان، ويتم احتساب سنوات الخدمة، و80% من الراتب الاسمي الذي كان يتقاضاه، ومكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن الشهادة الدراسية".

وأضاف أن "الاتفاق مكتمل، والتعديل يتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وسيطبق من شهر كانون الثاني من العام الحالي، وبأثر رجعي، بعد رفع القوائم إلى بغداد، ويتم صرف الأموال من قبل وزارة المالية الاتحادية".

هذا ودخل اعتصام العشرات من المحتجين في السليمانية، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، يومه الـ 14، للمطالبة بصرف الرواتب والتوطين على المصارف الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المعتصمين حددوا شرطا على حكومة الإقليم لغرض إنهاء الاعتصام المستمر منذ 14 يوما أمام مبنى الأمم المتحدة في السليمانية".

وأضاف أن "الشرط الوحيد لإنهاء الاعتصام هو صرف رواتب شهر 12 من العام الماضي، وبعدها سيفض الاعتصام، وتعود الكوادر التربوية للدوام في المدارس، ومن ينتظرون إجراءات التوطين في المصارف الاتحادية حصرا".