مالية كردستان تعلن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن معادلة رواتب متقاعدي الإقليم

2025-02-10 14:10:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن معادلة رواتب المتقاعدين. وقالت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن الاتفاق جاء عقب اجتماع مشترك بين الجانبين في بغداد اليوم والذي كان مخصصًا لمناقشة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2014 الخاص بالتقاعد الموحد في العراق. وبحسب البيان، تضمنت المناقشات تنسيق جهود الجانبين لـتوحيد المعادلة بين المتقاعدين في الإقليم والموظفين المتقاعدين في الحكومة الاتحادية. وأضافت الوزارة أنه بموجب الاتفاق، تقرر أن تكون معادلة الرواتب التي تم تنفيذها في إقليم كردستان في تموز 2024 للمتقاعدين المدنيين مماثلة لتلك الخاصة بالمتقاعدين في الحكومة الفيدرالية، مؤكدة على أن المعادلة ستنفذ بشكل موحد بين الطرفين، دون أي تعديل إضافي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام