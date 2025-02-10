أسعار الغاز في أوروبا تصعد إلى أعلى مستوى في نحو عامين

2025-02-10 14:10:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تجاوزت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية اليوم الاثنين مستوى 620 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 8 فبراير 2023. وبحلول الساعة 11:03 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس المقبل على مؤشر تي تي إف المركز الرئيسي للغاز في أوروبا الموجود في هولندا بنسبة 3.8 إلى 620.7 دولار لكل ألف متر مكعب. وكانت العقود قد استهلت تداولات اليوم على زيادة بنسبة 3.4 عند 618 دولارا لكل ألف متر مكعب. وجاءت الزيادة بعد انتهاء اتفاق عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، حيث توقفت الإمدادات مع بداية 2025 بعد رفض سلطات كييف تمديد عقد ترانزيت الغاز مع موسكو. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام