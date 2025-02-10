أربع دول عربية تستحوذ على صادرات البرازيل

2025-02-10 14:10:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الرابطة البرازيلية لصناعة الآلات والمعدات، أن أربع دول عربية، من بينها العراق، مسؤولة عن 84 من صادرات البرازيل إلى المنطقة العربية. وقالت المديرة التنفيذية للسوق الخارجية في الرابطة، باتريسيا غوميس، في تصريح اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن قطاع الآلات والمعدات البرازيلية حقق ثاني أفضل أداء له في التصدير خلال عام 2024، بإجمالي 84 مليار دولار. وأضافت أن الإمارات والسعودية وقطر والعراق استحوذت على 83.9 من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية، مع تصدر الآلات النفطية قائمة المنتجات المصدرة بنسبة 65.7. وأشارت إلى أن الدول العربية مجتمعة زادت مشترياتها من الآلات البرازيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى المنطقة 722 مليون دولار، بارتفاع نسبته 63.8 مقارنة بعام 2023. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام