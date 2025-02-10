بغداد.. حادث دهس مميت وضبط وكر للقمار وطلاب يختنقون بسبب حريق

2025-02-10 15:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، خلال الساعات الماضية، حوادث أمنية عدة، حيثسجلت حالة وفاة بحادث دهس واعتقال مجموعة متورطة في القمار، بالإضافة إلى حادثحريق محدود في الأقسام الداخلية.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في وزارةالداخلية توفي نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة على طريق الرستميةالسريع"، مشيراً إلى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي والقبض على الداهس".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 13 شخصاً كانوامتواجدين داخل تلخانة يمارسون لعب القمار ضمن منطقة الرحمانية"، مبيناً أن"القوات الأمنية ضبطت معدات عدة واغلقت التلخانة وفقاً للاجراءات الأصولية".

وعلى صعيد آخر، أشار المصدر، إلى "تسجيل 3 حالات اختناق لطلبة الاقسامالداخلية نتيجة اندلاع حادث حريق في بورد الكهرباء التابع لأقسام المعهدالتقني في الزعفرانية".