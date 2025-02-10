رئيس الوزراء يؤكد لمفتن استمرار الدعم الحكومي الكبير للقطاع الرياضي

2025-02-10 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن استمرار الدعم الحكومي الكبير للقطاع الرياضي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، وبارك له برئاسة المكتب التنفيذي للّجنة الأولمبية الوطنية في الانتخابات التي جرت السبت الماضي".

واكد رئيس الوزراء، بحسب البيان "استمرار الدعم الحكومي الكبير للقطاع الرياضي، وتعزيز المشاريع والبرامج الرياضية التي تسهم في تنمية وتطوير المنشآت الرياضية، ودعم المنتخبات الوطنية والأبطال في مختلف الألعاب والمنافسات".

وأشار رئيس الوزراء إلى "مشروع (البطل الأولمبي) الذي تمّ التأسيس له خلال الحكومة الحالية وأهمية المضي به، لما يشكله من مشروع طموح في صناعة أبطال أولمبيين مؤهلين للمنافسات في الدورات الأولمبية، ورفع اسم العراق على منصّات التتويج".