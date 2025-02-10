رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع الكويت

2025-02-10 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، حرص العراق على تطوير العلاقات مع الكويت.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في بغداد، سفير دولة الكويت لدى العراق، حسن محمد الزمان، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".وأكد رئيس الجمهورية، "حرص العراق على تطوير تلك العلاقات وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي"، مشيرا إلى "الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق".ولفت، إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".بدوره، أكد السفير، "عمق العلاقات التأريخية بين البلدين"، مشيرا الى "سعي دولة الكويت إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات".