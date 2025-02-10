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الذهب يستمر بالارتفاع في أسواق العراق المحلية: 610 آلاف دينار لكل مثقال عيار 21

الذهب يستمر بالارتفاع في أسواق العراق المحلية: 610 آلاف دينار لكل مثقال عيار 21
الذهب يستمر بالارتفاع في أسواق العراق المحلية: 610 آلاف دينار لكل مثقال عيار 21
2025-02-10 15:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، وسط استمراره بالارتفاع.

وسجل سعر أونصة الذهب 2892 دولارا، بينما سجل سعر المثقال عيار 21 بـ 610 الف دينار عراقي، وسجلت باقي أسعار البيع للمعدن الأصفر وفق التالي:

مثقال عیار 21 بـــ 610 الف دینار

مثقال عیار 18 بـــ 522 الف دینار 

مثقال عیار 22 بــ  640 الف دینار

مثقال عیار 24 بـــ 697 الف دینار

اللیرة عیار 21 بـــ  610 الف دینار

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