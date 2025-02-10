2025-02-10 16:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت الخطوط الجويةالعراقية، يوم الاثنين، توضحاً عقب الهبوط الاضطراري لإحدى طائراتها في مطار بغدادالدولي.

وذكرت إدارة الخطوط الجوية، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إحدى طائراتها التي كانت متجهة من مطار البصرةالدولي إلى مطار أربيل الدولي "اضطرت إلى الهبوط بشكل طارئ في مطار بغدادالدولي بعد تعرض أحد المسافرين إلى حالة صحية طارئة خلال الرحلة أدت الى وفاته".

وأكدت الشركة، بحسب البيان، أن"الطاقم الجوي تعامل مع الموقف وفق الإجراءات المتبعة عالمياً في مثل هذهالحالات، حيث تم اتخاذ القرار بالهبوط الاضطراري بعد دخول أجواء العاصمة".

وأشارت الشركة بحسب البيان، إلى أن"سلامة الركاب تبقى على رأس أولوياتها"، موضحة أن "قرارات الهبوطالاضطراري في مثل هذه الظروف تأتي تماشياً مع القوانين والأنظمة الدولية التي تفرضتقديم المساعدة الفورية لأي حالة طارئة تحدث على متن الطائرات".

وقبل قليل، أفاد مصدر في مطاربغداد لوكالة شفق نيوز، بأن طائرة عراقية اضطرت للهبوط في المطار إثر وفاة أحدالمسافرين.

وقال المصدر، إن طائرة تابعةللخطوط الجوية العراقية، كانت في رحلة متوجهة من البصرة إلى أربيل، اضطرت للهبوطاضطرارياً في مطار بغداد بعد وفاة أحد المسافرين.

وأكد المصدر، أن الطائرة قامتبهبوط اضطراري إثر تدهور حالة المسافر الصحية، حيث تم إنزال جميعالركاب في مطار بغداد.