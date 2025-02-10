2025-02-10 16:45:04 - المصدر: ايشان

بدأ سكان شمال غزة بالعودة إلى منازلهم وسط الركام بعد انسحاب جيش الكيان من حاجز نتساريم منذ ليلة الأحد، إلا أن الشاحنات التي تحمل المساعدات تأخرت بالدخول. فقد أدى الزحام الكبير بالطريق إلى الشمال وتدفق الآلاف إلى دخول عدد قليل من شاحنات المساعدات، الأمر الذي يشير إلى مخاوف على الوضع الإنساني هناك، بحسب ما أفاد […]

ظهرت المقالة سكان شمال غزة يعودون لـ”ركام منازلهم” بعد انسحاب جيش الكيان من نتساريم أولاً على ايشان.



