نوروز يحقق الفوز على أربيل بهدفين نظيفين في دوري النجوم
2025-02-10 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز
شفقنيوز/ تمكن فريق نوروز من تحقيق الفوز على ضيفه أربيل، بلقاء ديربي كوردستان، يومالاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق لكرةالقدم.
وجرتالمباراة على ملعب نوروز في الساعة الثانية من بعد الظهر، وانتهت لصالح أصحابالأرض والجمهور بنتيجة 2-0.
وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الأولفي الدقيقة 55 عن طريق كلاوديو ماردونا، وجاء الهدف الثاني عن طريق مروان حسين فيالدقيقة 56.
وبهذهالنتيجة رفع فريق نوروز رصيده للنقطة 26 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد أربيل عندالنقطة بالمركز 28 بالمركز الثامن.