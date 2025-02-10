نوروز يحقق الفوز على أربيل بهدفين نظيفين في دوري النجوم

2025-02-10 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تمكن فريق نوروز من تحقيق الفوز على ضيفه أربيل، بلقاء ديربي كوردستان، يومالاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق لكرةالقدم.

‏وجرتالمباراة على ملعب نوروز في الساعة الثانية من بعد الظهر، وانتهت لصالح أصحابالأرض والجمهور بنتيجة 2-0.

و‏انتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الأولفي الدقيقة 55 عن طريق كلاوديو ماردونا، وجاء الهدف الثاني عن طريق مروان حسين فيالدقيقة 56.

‏وبهذهالنتيجة رفع فريق نوروز رصيده للنقطة 26 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد أربيل عندالنقطة بالمركز 28 بالمركز الثامن.