2025-02-10 17:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محكمة القضاء الإداري، يوم الاثنين، رفض التظلم بإلغاءالأمر الولائي المتضمن إحالة محافظ بغداد عبدالمطلب علي يوسف إلى التقاعد.

وعزت المحكمة في قرارها الذي ورد لوكالة شفق نيوز إلى عدم كفايةالأسباب المقدمة في التظلم ولا تستند إلى أسباب قانونية في الرجوع عن قرار وقفالاجراءات.

وكان مجلس محافظة بغداد، أصدر في 2 شباط/ فبرايرالجري، أمرًا إداريًا يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، إلى التقاعد، بعد بلوغهالسن القانونية.

فيما أشار محافظ بغداد عبد المطلب علي يوسف، إلىأن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظإلى التقاعد.