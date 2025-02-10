مع قرب موسم التسويق.. التجارة: خزين الحنطة يبلغ نحو 4 ملايين طن

2025-02-10 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميحددت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، موعد بدء موسم تسويق الحنطة، فيما كشفت عن حجم الخزين الاستراتيجي من الحبوب.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" موسم تسويق الحنطة يبدأ بعد العاشر من نيسان من كل عام".وأضاف، أن "الوزارة تمتلك حاليا 3 ملايين و700 ألف طن من الحنطة، ومستمرون بتوزيعها على المواطنين عبر الوكلاء".وفي وقت سابق أكد وزير التجارة أثير الغريري، أن الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الحنطة وتبنت مشاريع استراتيجية، فيما بين أن الوزارة سهلت الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.