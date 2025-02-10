أمانة بغداد تعلن عن مسابقة عالمية لتصميم متحف في الكاظمية المقدسة

2025-02-10 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الإثنين، إطلاق مسابقة عالمية لإعداد تصاميم معمارية لإنشاء متحف ضمن موقع معسكر العدالة (الشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية المقدسة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المسابقة تأتي برعاية وتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتنظيم وإشراف أمانة بغداد بالتعاون مع الجهات الساندة في إطار جهودها في اثراء المشهد الحضري لمدينة بغداد وإعادة تأهيل وتطوير مدينة الكاظمية المقدسة".وأضافت، أن "باب المشاركة في المسابقة سيتم فتحه رسمياً بعد شهرين من الآن ، ضمن رؤية تبنتها امانة بغداد للموقع المحدد ليصبح مساحة للذاكرة والتأمل والتعلم تجمع بين الماضي والمستقبل وتعيد صياغة الحكاية التاريخية بمنظور معماري وثقافي يليق بتضحيات العراقيين ويخلد نضالهم".وأشارت إلى أن "هذا المتحف يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير الشاملة التي أعدتها الحكومة لمدينة الكاظمية المقدسة ويهدف لتوثيق ذاكرة المكان والزمان المرتبطة بجرائم النظام القمعي السابق ويخلد ذكرى الضحايا الذين واجهوا الظلم والاستبداد".وتابعت، أنه "خلال الشهرين المقبلين سيتم العمل على استكمال جميع التحضيرات الفنية والإدارية لضمان إطلاق المسابقة وفق أعلى المعايير العالمية وسيكون باب الإبداع مفتوحاً امام المعماريين والمصممين المرموقين من جميع أنحاء العالم للمساهمة في تقديم مقترحاتهم ضمن الرؤيا الفريدة لهذا المشروع الذي سيمثل نقطة تحول في المشهد الثقافي والمعماري في العاصمة بغداد".