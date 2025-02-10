معتصمو السليمانية يدعون أصحاب المحال لاغلاقها يوم غد الثلاثاء

2025-02-10 18:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا عدد من المعتصمين المضربين في السليمانية، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محلاتهم يوم غد الثلاثاء.

وبحسب مصدر محلي تحدث لـ "بغداد اليوم"، فإن "بلاغا تم توزيعه من لجنة الاحتجاجات على اصحاب المحال التجارية في اسواق السليمانية يدعوهم إلى إغلاق محالهم لمدة ساعة يوم غد الثلاثاء".

وبحسب المصدر فإنه، "طلب من أصحاب المتاجر إغلاق محلاتهم من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا دعماً للمعلمين المضربين عن الطعام منذ 14 يومًا، والذين يواصلون الإضراب في خيمة الكرامة أمام مقر الأمم المتحدة، للمطالبة بصرف الرواتب، وتوطينها على المصارف الاتحادية".