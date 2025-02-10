نيجيرفان بارزاني يهنئ الكتاب الكورد بذكرى تأسيس اتحادهم: حافظوا على هويتنا الوطنية

2025-02-10 18:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، الكتاب الكورد بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس اتحادهم، مشدداً على أهمية دورهم في الحفاظ على الهوية القومية والوطنية للكورد.

وجاء في بيان رئاسة اقليم كوردستان، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن الكوردية، قول بارزاني: إنه "بكل حرارة، أهنئ جميع الكتاب الكورد في كل مكان بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس اتحاد الكتاب الكورد، متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح. إنني أقدر عاليًا استعدادهم ودورهم وجهودهم المباركة في خدمة اللغة والأدب الكوردي".

وأضاف بارزاني، أنه "لطالما عمل الكتاب الكورد بإخلاص من أجل الحفاظ على الهوية القومية والوطنية للكورد وكوردستان، وساهموا في بناء مجتمع واعٍ ومتطور، وقد تحملوا الكثير من المعاناة في هذا المسار. كان لهم دور بارز في ترسيخ الثقافة والقيم المشتركة، وتعزيز القبول المتبادل والتسامح داخل المجتمع الكوردستاني، وكما هو الحال دائمًا، نحن ندعمهم ونساندهم".

ولفت رئيس اقليم كوردستان؛ إلى أن "الكتاب الكورد أدوا دورا مؤثرا في المراحل السابقة، فإن إقليم كوردستان والمجتمع الكوردستاني اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى أقلامهم الواعية والمسؤولة، وإلى أفكارهم ومبادئهم السامية، من أجل ترسيخ الوحدة والتكاتف والدفاع عن حقوق ومكتسبات كوردستان".

وختم بالقول: "في هذه المناسبة، نحيي أرواح وذكرى الكتاب الذين خدموا الأدب والثقافة الكوردية بكل إخلاص وتفانٍ، ونستذكرهم بكل تقدير واحترام".