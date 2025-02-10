رئاسة إقليم كوردستان تشارك في مراسم الذكرى الـ46 "للثورة الإسلامية في إيران"

2025-02-10 18:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شاركت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، في مراسم الذكرىالـ 46 للثورة الإسلامية في إيران، التي نظمتها القنصلية العامة للجمهورية الإسلاميةالإيرانية في أربيل.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فوزي حريري، رئيسديوان رئاسة إقليم كوردستان، مثّل رئاسة الإقليم في المراسم، ونقل تهاني رئيس الإقليمنيجيرفان بارزاني إلى القنصل الإيراني في أربيل، فرامرز أسدي، وطاقم القنصلية، متمنيًالهم التوفيق في مهامهم".

من جانبه، أعرب القنصل الإيراني عن شكره وامتنانه لمشاركة ممثلي رئاسةإقليم كوردستان في هذه المناسبة، مؤكدًا أهمية استمرار العلاقات بين الجانبين.