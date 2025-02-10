الأمن الوطني يطيح بداعشي "متستر" ببيع الكحول في بغداد

2025-02-10 18:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنجهاز الأمن الوطني، يوم الإثنين، عن الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش، وهو متخف عبربيع الكحول في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهازالأمن الوطني في بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابيالمكنى (أبو ذو الفقار) والمطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحةالإرهاب، حيث تم رصده بعد محاولته التخفي عبر العمل في بيع المشروبات الكحولية".

وأضاف أن"التحقيقات كشفت أن المتهم المذكور شارك فيعمليات هجومية ضد القوات الأمنية في ما كان يسمى بـ (ولاية نينوى) وينحدر من عائلةتعتنق الفكر التكفيري حيث قُتل إخوته المنتمون أيضاً للتنظيم الإرهابي خلال عملياتالتحرير".

وتابع أن"المتهم اعترف صراحةً بتكليفه بالعمل ضمن مايسمى بـ(صنف الدفاع الجوي) التابع لداعش المسؤول عن محاولات التصدي لطائرات القواتالأمنية"، مبينا "تمت إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذالإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون".