تعادل مثير بين الغراف ونادي الحسين في الدوري الممتاز

شبكة أخبار الناصرية:في مباراة مثيرة ضمن الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز، تعادل فريقا الغراف ونادي الحسين بهدف لكل منهما على ملعب بغداد. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، قال مدرب نادي الغراف مؤيد طعمة، إن فريقه قدم أداءً قوياً رغم التعادل ، لافتا أن هدف الغراف الوحيد في اللقاء سجله...

