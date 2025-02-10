أمن أربيل يلقي القبض على متهم بجريمة قتل في بغداد

2025-02-10 19:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية الأمن "الآسايش" في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يومالاثنين، عن إلقاء القبض على شخص متهم بقتل رجل وامرأة وسرقة مبلغ مالي كبير فيبغداد.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستانتلقت بلاغاً من قبل الجهات المعنية، حول قيام متهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل بحقشخصين، هما "علي سعدي علوش" و"سامية عبد الله جعفر"، في بغدادبتاريخ 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث أقدم الجناة على حرق جثتي الضحيتينوإلقائهما في نهر بعد سرقة مبلغ 200 ألف دولار.

وأضافت أن محكمة الكرخ في بغداد أصدرت مذكرة قبضبحق المتهمين، مشيرة إلى أنه بعد تنفيذ الجريمة، فرّ أحد المتهمين، المدعو "ع.ح. أ" إلى أربيل، "حيث تمكنت فرقنا الأمنية من تحديد موقع اختبائه فيالمدينة، والقبض عليه بأمر من قاضي تحقيق آسايش أربيل، أما المتهم الثاني فما زالمختبئاً في بغداد".