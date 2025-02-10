أرباح بنك الخليج الكويتي الصافية ترتفع 15% في الربع الرابع

2025-02-10 19:45:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن بنك الخليج الكويت، الاثنين، تحقيق صافي أرباح قدرها 19.95 مليون دينار،64.60 مليون دولار، نحو في الربع الرابع من 2024 مقارنة مع 17.38 مليون دينار قبل عام، بزيادة نسبتها 14.8. وأظهرت النتائج التي نشرها البنك على موقع البورصة الكويتية هبوط أرباحه الصافية السنوية بنسبة 15.5، إلى 60.172 مليون دينار في 2024 مقارنة مع 71.211 مليون دينار في 2023. وعزا البنك هبوط الأرباح السنوية إلى ارتفاع المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بمقدار 14.9 مليون دينار، وارتفاع المصروفات التشغيلية 5.7 مليون دينار، مقابل زيادة في الدخل التشغيلي قدرها 9.1 مليون دينار. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع عشرة فلوس لكل سهم نقداً، وخمسة أسهم منحة لكل مئة سهم، كأرباح عن 2024. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام