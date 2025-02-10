وزير الكهرباء: خطة استراتيجية لحل مشكلة الطاقة بشكل جذري

2025-02-10 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل, اليوم الأثنين, أن وزارته حريصة على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لحل مشكلة الطاقة ‏بشكل جذري وتلبية الطلب المتزايد.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير الكهرباء زياد علي فاضل, عقد اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة مع ‏وفد شركة (‏KPR‏) الاستشارية العالمية المتعاقدة مع وزارة التخطيط, بحضور عدد من كبار ‏المسؤولين في وزارتي الكهرباء والتخطيط".‏وأضاف البيان، أن" الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً لاستراتيجية تطوير قطاع الكهرباء التي تتبناها الوزارة, حيث ‏تم مناقشة خطط التحديث والتطوير في القطاعات الثلاثة, الإنتاج والنقل والتوزيع". ‏وأكد الوزير وفقا للبيان، أن "الوزارة حريصة على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لحل مشكلة الطاقة ‏بشكل جذري وتلبية الطلب المتزايد, آخذة بنظر الاعتبار التحديات التي يعاني منها القطاع في ‏الوقت الحالي".وأضاف، أن " الوزارة ماضية في مشاريعها لتنويع مصادر الطاقة والتركيز على ‏الطاقات المتجددة".‏وتابع البيان أن" خبراء الشركة الاستشارية من جانبهم, قدموا رؤيتهم حول أفضل الممارسات العالمية في مجال ‏تحديث البنية التحتية للكهرباء".واختتم البيان، أن" الاجتماع خلُص بالاتفاق على تعزيز آليات التعاون المشترك وتحديد الخطوات المستقبلية لتنفيذ ‏المشاريع المطروحة, وفق الخطط الموضوعة".‏