وزير الكهرباء: خطة استراتيجية لحل مشكلة الطاقة بشكل جذري
2025-02-10 19:50:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل, اليوم الأثنين, أن وزارته حريصة على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لحل مشكلة الطاقة بشكل جذري وتلبية الطلب المتزايد.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير الكهرباء زياد علي فاضل, عقد اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة مع وفد شركة (KPR) الاستشارية العالمية المتعاقدة مع وزارة التخطيط, بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارتي الكهرباء والتخطيط".
وأضاف البيان، أن" الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً لاستراتيجية تطوير قطاع الكهرباء التي تتبناها الوزارة, حيث تم مناقشة خطط التحديث والتطوير في القطاعات الثلاثة, الإنتاج والنقل والتوزيع".
وأكد الوزير وفقا للبيان، أن "الوزارة حريصة على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لحل مشكلة الطاقة بشكل جذري وتلبية الطلب المتزايد, آخذة بنظر الاعتبار التحديات التي يعاني منها القطاع في الوقت الحالي".
وأضاف، أن " الوزارة ماضية في مشاريعها لتنويع مصادر الطاقة والتركيز على الطاقات المتجددة".
وتابع البيان أن" خبراء الشركة الاستشارية من جانبهم, قدموا رؤيتهم حول أفضل الممارسات العالمية في مجال تحديث البنية التحتية للكهرباء".
واختتم البيان، أن" الاجتماع خلُص بالاتفاق على تعزيز آليات التعاون المشترك وتحديد الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشاريع المطروحة, وفق الخطط الموضوعة".
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل, اليوم الأثنين, أن وزارته حريصة على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لحل مشكلة الطاقة بشكل جذري وتلبية الطلب المتزايد.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير الكهرباء زياد علي فاضل, عقد اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة مع وفد شركة (KPR) الاستشارية العالمية المتعاقدة مع وزارة التخطيط, بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارتي الكهرباء والتخطيط".
وأضاف البيان، أن" الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً لاستراتيجية تطوير قطاع الكهرباء التي تتبناها الوزارة, حيث تم مناقشة خطط التحديث والتطوير في القطاعات الثلاثة, الإنتاج والنقل والتوزيع".
وأكد الوزير وفقا للبيان، أن "الوزارة حريصة على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لحل مشكلة الطاقة بشكل جذري وتلبية الطلب المتزايد, آخذة بنظر الاعتبار التحديات التي يعاني منها القطاع في الوقت الحالي".
وأضاف، أن " الوزارة ماضية في مشاريعها لتنويع مصادر الطاقة والتركيز على الطاقات المتجددة".
وتابع البيان أن" خبراء الشركة الاستشارية من جانبهم, قدموا رؤيتهم حول أفضل الممارسات العالمية في مجال تحديث البنية التحتية للكهرباء".
واختتم البيان، أن" الاجتماع خلُص بالاتفاق على تعزيز آليات التعاون المشترك وتحديد الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشاريع المطروحة, وفق الخطط الموضوعة".