2025-02-10 19:50:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع. وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية لدى سؤاله عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة "كلا، لن يعودوا إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير". وأضاف: "بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم" مشيرا […]

